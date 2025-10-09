C3ai Aktie News: C3ai verliert am Abend

DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.429 -1,6%Euro1,1558 -0,6%Öl65,18 -1,4%Gold3.962 -1,9%
09.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 19,03 USD abwärts.

Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 19,03 USD nach. In der Spitze büßte die C3ai-Aktie bis auf 18,73 USD ein. Bei 19,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 473.082 C3ai-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 57,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 22,70 Prozent wieder erreichen.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

