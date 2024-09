CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag höher

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 27,24 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 27,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 27,24 EUR. Bei 27,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 171 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,82 Prozent. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,95 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,70 EUR.

Am 13.08.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

