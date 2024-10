CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 27,62 EUR nach.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 27,62 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,54 EUR. Mit einem Wert von 27,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 7.168 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 18,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,03 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 13.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 394,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,37 EUR je CANCOM SE-Aktie.

