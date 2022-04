CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Montagmittag ins Plus

Um 12:22 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 56,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 56,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.980 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,83 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 45,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,13 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,58 EUR an.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 428,60 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 356,60 Millionen EUR umsetzen können.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2022 rechnen Experten am 28.03.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,93 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

