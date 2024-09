CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag in Grün

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 27,26 EUR.

Um 15:41 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.854 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. 24,72 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 28,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,30 EUR.

Am 13.08.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

