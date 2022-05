CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 37,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 37,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244.519 CANCOM SE-Aktien.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 42,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 0,27 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,17 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 428,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 356,80 EUR.

Voraussichtlich am 12.05.2022 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 11.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE