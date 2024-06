CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 31,12 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 31,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 31,18 EUR. Bei 30,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.984 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,98 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,68 Prozent.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,84 EUR.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,40 EUR je Aktie.

