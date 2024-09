CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 27,26 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 27,26 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,26 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 374 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 394,74 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 329,35 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2027 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

