CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zum Vortag unverändert notierte die CANCOM SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 29,74 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 29,74 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 30,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,58 EUR nach. Bei 29,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 13.512 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. 10,89 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 28,51 Prozent wieder erreichen.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,84 EUR.

CANCOM SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 440,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 317,68 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

