CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Freitagvormittag fester

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,82 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 29,82 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 569 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 32,98 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 28,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je CANCOM SE-Aktie.

