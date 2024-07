CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag ins Plus

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 33,20 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 33,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 33,46 EUR. Mit einem Wert von 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.816 CANCOM SE-Aktien.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 35,96 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,64 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 440,60 Mio. EUR – ein Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte CANCOM SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,46 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.



