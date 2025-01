CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 23,24 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 23,24 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.946 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,30 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,22 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,994 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren verdient