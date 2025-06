CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag tiefer

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,85 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,85 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,80 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.769 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,22 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 28,91 Prozent Luft nach unten.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 30,80 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 410,55 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

