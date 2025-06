CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag schwächer

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 30,35 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 30,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 30,30 EUR. Bei 30,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4.531 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,08 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 30,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 440,60 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 410,55 Mio. EUR.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 12.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

