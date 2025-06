CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von CANCOM SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 30,55 EUR zeigte sich die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 30,55 EUR zeigte sich die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum verändert. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,55 EUR an. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,45 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,45 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 338 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,29 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 43,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,80 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

