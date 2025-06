US-Börsen aktuell

Nach den Gewinnen zum Ausklang der Vorwoche ist die Stimmung kurz vor dem Handelsbeginn am Montag weiter zuversichtlich.

Zunächst sieht es nach einer Verteidigung der jüngsten Kursgewinne aus, ausgelöst durch gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten und die Ankündigung von US-chinesischen Handelsgesprächen am Montag in London. Von Seiten Chinas wurde dies inzwischen bestätigt.

Der Dow Jones zeigt sich vorbörslich leicht im Plus.

Der NASDAQ Composite dürfte ebenso mit kleinen Gewinnen in den Handel gehen.

Im Fokus steht der S&P 500, der sich vor Handelsstart über der psychologisch wichtigen 6.000-Punkte-Marke zeigt.

Hoffnung auf positive Impulse im Handelsstreit

Die Hoffnung ist, dass sich beide Seiten annähern, was entsprechend positive Impulse für die weltweite Konjunktur liefern würde. US-Präsident Trump hat seine sogenannten reziproken Zölle gegen China noch bis zum 12. August ausgesetzt. Die US-Seite dürften China bei den Gesprächen dazu drängen, die Ausfuhr von Seltenen Erden auszuweiten, wobei das chinesische Handelsministerium am Wochenende signalisiert hatte, als Geste des guten Willens einige Exportlizenzen für Produkte aus dem Bereich der Seltenen Erden erteilt zu haben.

Wozu die gegenseitig auferlegten Zölle führen, die mittlerweile aber zumindest vorübergehend wieder gesenkt wurden, zeigten am Berichtstag neue Daten aus China. Dort stiegen die Exporte im Mai insgesamt zwar, aber nicht so stark wie erwartet; außerdem brachen Chinas Exporte in die USA um über ein Drittel ein. Zugleich gingen die Importe unerwartet zurück.

Apple-Aktie wegen Entwicklerkonferenz im Blick

Konjunkturseitig ist der Tageskalender leer. Unternehmensseitig steht Apple mit seiner jährlichen Entwicklerkonferenz (WWDC) im Fokus.

Von Steffen Gosenheimer

