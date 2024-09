CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 27,42 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 27,42 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,54 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.773 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 22,47 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,30 EUR angegeben.

Am 13.08.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 394,74 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

