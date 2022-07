CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von CANCOM SE

Um 13.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 30,40 EUR ab. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 30,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 283 Stück.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 64,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 53,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 30,00 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,33 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80 EUR an.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Am 10.08.2023 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

