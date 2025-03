CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE springt am Freitagnachmittag an

CANCOM SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 8,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 8,7 Prozent auf 27,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,04 EUR. Bei 25,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 94.624 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

Am 12.11.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 422,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 31.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

