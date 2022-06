CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Mittwochnachmittag an

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 33,76 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 33,88 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,02 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 50.660 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 64,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 47,92 Prozent zulegen. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,05 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 62,80 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,30 Prozent auf 300,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 372,85 EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE