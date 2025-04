CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,65 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 25,65 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 26,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.067 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,27 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,25 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 31.03.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 479,68 Mio. EUR – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 459,87 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,31 EUR je Aktie.

