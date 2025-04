CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 25,85 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 25,85 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.883 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Gewinne von 31,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,25 EUR.

Am 31.03.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 479,68 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 459,87 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

