CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 31,02 EUR zu.

Um 15:50 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 31,02 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,22 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,70 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.011 Stück gehandelt.

Bei 32,98 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,32 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 31,46 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,44 EUR aus.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,43 EUR je Aktie belaufen.

