CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 28,16 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:40 Uhr 1,9 Prozent auf 28,16 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,76 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,94 EUR. Bisher wurden heute 77.010 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,00 EUR.

Am 12.11.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 31.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

