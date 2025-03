CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 27,90 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,94 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.048 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 21,86 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,94 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je CANCOM SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,00 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 422,60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 415,83 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 31.03.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

