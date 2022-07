CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von CANCOM SE legte um 18.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 30,46 EUR. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,72 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.995 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 64,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 53,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 28,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 5,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,80 EUR.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

