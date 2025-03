CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 28,36 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 28,36 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.690 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,18 Prozent.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 30,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent auf 422,60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 31.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie.

