CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 27,58 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 27,58 EUR. Bei 27,34 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,28 EUR. Bisher wurden heute 37.445 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 29,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,00 EUR.

CANCOM SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 422,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

