CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE wird am Montagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 32,32 EUR ab.

Um 09:00 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 32,32 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,32 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165 CANCOM SE-Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 32,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 52,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 317,68 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,40 EUR je Aktie.

