CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 33,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 33,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 33,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 61.081 Stück.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,19 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,73 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,64 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 440,60 Mio. EUR – ein Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

