CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 28,52 EUR.

Um 11:40 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,52 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.624 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 34,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,30 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 394,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

