CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteidigt am Mittag Tendenz

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 24,18 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 24,28 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,08 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.386 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 13,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,994 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 422,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,24 EUR je CANCOM SE-Aktie.

