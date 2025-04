CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Mittwochmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 26,70 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 26,70 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.446 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 21,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,25 EUR.

Am 31.03.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 479,68 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 459,87 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

