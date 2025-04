CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 26,50 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 26,50 EUR zu. Bei 26,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.117 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 22,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 19,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,25 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 31.03.2025. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 479,68 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 459,87 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte CANCOM SE am 13.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

