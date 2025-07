CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.182 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,70 EUR markierte der Titel am 24.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,23 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.05.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren