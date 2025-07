CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 25,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:42 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 25,95 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.222 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 13.05.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 410,55 Mio. EUR, gegenüber 440,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,82 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren