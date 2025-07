CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,60 EUR zu.

Um 09:01 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 26,60 EUR zu. Bei 26,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 911 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 26,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,23 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,80 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,29 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 410,55 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,82 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

