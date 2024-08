CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,40 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 28,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,60 EUR aus. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 28,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,58 EUR. Bisher wurden heute 3.423 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 16,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,14 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 394,74 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

