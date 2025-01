CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von CANCOM SE

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 24,20 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 24,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 24,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,20 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.873 Aktien.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 28,82 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 12,31 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

