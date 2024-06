CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 32,70 EUR.

Die Aktie legte um 15:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 32,70 EUR zu. Bei 32,78 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 31,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.319 CANCOM SE-Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 34,98 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 37,44 EUR angegeben.

CANCOM SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 317,68 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

