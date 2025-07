CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,40 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 26,40 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,40 EUR. Bei 26,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 690 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,16 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,61 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 19,62 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 410,55 Mio. EUR – eine Minderung von 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 440,60 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

