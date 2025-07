CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Mittag vor

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 26,55 EUR zu.

Um 11:39 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 26,55 EUR. Bei 26,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.035 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,90 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,08 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,80 EUR.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,82 Prozent zurück. Hier wurden 410,55 Mio. EUR gegenüber 440,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

