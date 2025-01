CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 24,68 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 24,68 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 24,64 EUR. Bei 25,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 35.330 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Mit Abgaben von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,63 Prozent auf 422,60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

