CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 28,65 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 28,65 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,65 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 15,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 25,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 30,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 13.05.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

