CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,22 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der CANCOM SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,22 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,40 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 2.220 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 25,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,86 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je CANCOM SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 422,60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 415,83 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

