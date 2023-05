CANCOM SE-Aktie nach Insidertrade

Aktien in diesem Artikel CANCOM 29,22 EUR

Am 12.05.2023 tätigte bei CANCOM SE eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Publikation des Deals fand am 12.05.2023 statt. 800 CANCOM SE-Aktien für jeweils 27,86 EUR kaufte am 12.05.2023 Stark, Thomas, Vorstand. Die CANCOM SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,60 Prozent im Minus bei 29,04 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um Prozent auf EUR abwärts. Am Markt ist CANCOM SE aktuell 1,03 Mrd. Euro wert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 35.371.900 Anteilsscheine.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Stark, Thomas am 11.05.2023 verzeichnet. Das Portfolio von Stark, Thomas verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 3.200 Anteile zu jeweils 30,19 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE