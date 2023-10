Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 0,762 USD.

Die Canopy Growth-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 0,762 USD. Bei 0,762 USD markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,780 USD. Bisher wurden heute 452.653 Canopy Growth-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 4,765 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 84,004 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2023 bei 0,346 USD. Mit einem Kursverlust von 54,605 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.08.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -5,23 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110,12 CAD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Am 13.11.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,438 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

