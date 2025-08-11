DAX24.055 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.438 +1,1%Nas21.562 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,36 -0,5%Gold3.341 -0,1%
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag fester

12.08.25 16:09 Uhr
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie legte zuletzt in der TSX-Sitzung 0,9 Prozent auf 2,20 CAD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Canopy Growth Corp
1,32 EUR -0,06 EUR -4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 2,20 CAD. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,47 CAD. Mit einem Wert von 2,45 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.683.904 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 9,89 CAD markierte der Titel am 16.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 77,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 1,09 CAD. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 50,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.08.2025 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -1,60 CAD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 72,13 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,21 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Canopy Growth.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,693 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth-Aktie +21 Prozent - Canopy grenzt Verluste ein

Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canopy Growth-Aktie knickt um 20% ein: Canopy rutscht noch tiefer in die roten Zahlen

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu Canopy Growth Corp

DatumRatingAnalyst
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

