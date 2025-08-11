Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie legte zuletzt in der TSX-Sitzung 0,9 Prozent auf 2,20 CAD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 2,20 CAD. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,47 CAD. Mit einem Wert von 2,45 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.683.904 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.
Bei 9,89 CAD markierte der Titel am 16.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 77,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 1,09 CAD. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 50,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 08.08.2025 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -1,60 CAD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 72,13 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,21 Mio. CAD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Canopy Growth.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,693 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie
Canopy Growth-Aktie +21 Prozent - Canopy grenzt Verluste ein
Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Canopy Growth-Aktie knickt um 20% ein: Canopy rutscht noch tiefer in die roten Zahlen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
Analysen zu Canopy Growth Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2019
|Canopy Growth Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Canopy Growth Neutral
|Seaport Global Securities
|25.09.2018
|Canopy Growth Buy
|The Benchmark Company
|06.10.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Buy
|Ferris Baker Watts
|16.05.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong Buy
|Matrix Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2019
|Canopy Growth Buy
|Seaport Global Securities
|25.09.2018
|Canopy Growth Buy
|The Benchmark Company
|06.10.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Buy
|Ferris Baker Watts
|16.05.2006
|Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong Buy
|Matrix Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.02.2019
|Canopy Growth Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Canopy Growth Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen