Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 0,800 USD.

Die Canopy Growth-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 0,800 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,795 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,816 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 452.586 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2022 auf bis zu 4,765 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 495,997 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2023 (0,346 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 131,069 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -5,23 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD. Im Vorjahresviertel waren 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.11.2024.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,438 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

