Canter Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Canter Resources lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,210 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,140 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,420 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net